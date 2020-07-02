В Санкт-Петербурге умерли еще 45 пациентов с коронавирусом

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2 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге скончались еще 45 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.

Уточняется: среди них – 25 мужчин от 42 лет до 91 года, 20 женщин от 22 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти пострадавших, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией. Также скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания.

Всего с начала пандемии в Питере зарегистрировано 24 727 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 19 004 человека, скончались 1227 пациентов.

Ранее сообщалось: в Литве число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1825.