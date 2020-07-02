В Литве число заразившихся COVID-19 жителей выросло до 1825

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2 июля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1825. Об этом сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки подтверждены семь заболевших коронавирусом, всего с начала пандемии выздоровели 1536 человек, 78 скончались.

За все время эпидемии в регионе проведено 432 457 тестов на коронавирус нового типа.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но при этом сохранить режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось: в Свердловской области более 140 пациентов с коронавирусом нового типа находятся в тяжелом состоянии.