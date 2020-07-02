В Свердловской области рассказали о самочувствии жителей с коронавирусом

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2 июля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Свердловской области более 140 пациентов с коронавирусом нового типа находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 2 июля оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии в области зафиксировано 13 272 случая COVID-19, из них 224 – за минувшие сутки.

Сейчас состояние 148 госпитализированных жителей оценивается как тяжелое, 116 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ.

Медики уже вылечили 7737 человек. За последние 24 часа умерли шесть пациентов, число летальных случаев достигло 107.

Ранее сообщалось: в России за сутки умерли 147 человек с коронавирусом.