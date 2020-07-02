В России за сутки умерли 147 человек с коронавирусом

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2 июля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пациент, pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России умерли 147 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в четверг, 2 июля.

«За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев... полностью выздоровели 6 047 человек. За весь период по России умерло 9 683 человека», - пояснили в ведомстве.

При этом в Москве за последние сутки от COVID-19 скончались 39 человек, в Санкт-Петербурге - 45, в Московской области – 10.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 6760 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Москва - 662, Московская область - 317, Ханты-Мансийский АО - 266.