В России за сутки коронавирусом заболели менее 7 тысяч человек

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Больница. Фото: pixabay.com

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказали, каков прирост заболевших коронавирусом в стране за последние сутки.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2167 (32,1%) без клинических проявлений», - сказано в сообщении оперштаба. При этом всего в России насчитывается 661 165 заболевших. Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы во всех регионах страны.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова назвала число вылечившихся от коронавируса за последние сутки жителей столицы.