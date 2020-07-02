В России за сутки коронавирусом заболели менее 7 тысяч человек
2 июля 2020, 10:45[ «Аргументы Недели» ]
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказали, каков прирост заболевших коронавирусом в стране за последние сутки.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2167 (32,1%) без клинических проявлений», - сказано в сообщении оперштаба. При этом всего в России насчитывается 661 165 заболевших. Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы во всех регионах страны.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова назвала число вылечившихся от коронавируса за последние сутки жителей столицы.
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