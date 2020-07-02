В Москве от коронавируса вылечились еще 1055 человек
2 июля 2020, 09:24[ «Аргументы Недели» ]
В Москве за прошедшие 24 часа врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции COVID-19 больше тысячи человек. Об успехах рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова.
Ракова сообщила, что за минувшие сутки от коронавируса вылечились 1055 жителей столицы. При этом общее число выздоровевших превысило 150 тысяч. «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 055 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153 248», - сказала Ракова.
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