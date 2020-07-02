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2 июля 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Больница. Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Предполагаемой причиной распространения болезни называют блюдо, приготовленное из мяса сурка, которое не прошло тепловую обработку.

Сообщается, что в Западной Монголии в больницу попали девушка и мужчина. Состояние пациентки врачи оценивают, как критическое. Известно, что в самом начале болезни девушка напрямую контактировала с 60 людьми, а косвенно их число составляет порядка в 400 человек. Из-за произошедшего в регионе с 29 июня ввели карантин, предположительная дата его отмены пока не озвучивается.