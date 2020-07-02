Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы
Больница. Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Предполагаемой причиной распространения болезни называют блюдо, приготовленное из мяса сурка, которое не прошло тепловую обработку.

Сообщается, что в Западной Монголии в больницу попали девушка и мужчина. Состояние пациентки врачи оценивают, как критическое. Известно, что в самом начале болезни девушка напрямую контактировала с 60 людьми, а косвенно их число составляет порядка в 400 человек. Из-за произошедшего в регионе с 29 июня ввели карантин, предположительная дата его отмены пока не озвучивается.

АБ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью