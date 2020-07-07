США официально выходят из ВОЗ

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7 июля 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: Andrea Hanks/White House

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс Соединенных Штатов официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.

Накануне президент США заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ ввиду того, что организация «отказалась проводить требуемые реформы». Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в пользу КНР.

Менендес написал в соцсети, что Трамп в пик пандемии оставляет США в одиночестве, его поведение является крайне не спланированным.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 еще не достигла своего пика, болезнь всё ещё продолжает распространяться.