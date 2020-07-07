Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Deutsche Bank оштрафовали за сделки Эпштейна

, 20:54 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

Deutsche Bank оштрафовали за сделки Эпштейна
Джеффри Эпштейн слева на фото: Globallookpress.com/ Uma Sanghvi

Штраф в 150 миллионов долларов получил Deutsche Bank. Ему вменили в вину слабый контроль за сделки с Джеффри Эпштейном. Этого мультимиллиардера обвиняли в сексуальных преступлениях.

Штраф на немецкий банк наложил нью-йорский финансовый надзор. Аудиторы обнаружили движение денежных средства на счетах Эпштейна: снятия наличных, платежи и переводы

Финансист Джеффри Эпштейн приобрел скандальную известность из-за интимных связей. Его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. В прошлом году он был найден мертвым в тюремной камере.

Представители органа финансового контроля заявили, что банк попался на выплатах физическим лицам, которых обвинили в пособничестве Эпштейну. А кроме того, со счета финансиста регулярно осщуствлялись снятия наличных в размере больше 800 тысяч долларов в течение четырех лет.

«Финансовое учреждение не смогло заметить и предотвратить подозрительные транзакции своего клиента в размере миллионов долларов», — заявил представитель органов финансового контроля штата Нью-Йорк: «При этом банк должен был проявлять особую осторожность в обращении с Эпштейном».

Deutsche bank уже не первый раз попадает в скандал. Его даже обвиняли в отмывании денег одного из наркокартелей.

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью