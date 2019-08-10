ФБР и Минюст проведут расследование смерти американского миллиардера в тюрьме

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции Соединённых Штатов приняло решение провести расследование обстоятельств смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, который находился в заключении по обвинению в принуждении к интимной связи и домогательствах несовершеннолетних девочек.

"Я был потрясен, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он в федеральном заключении ...", - передаёт слова генпрокурора Уильяма Барра РИА Новости.

Он отметил, что у них возникает много вопросов, касательно истинной причины гибели финансиста. По его словам, он проконсультировался с генеральным инспектором (минюста) в дополнение к расследованию ФБР.

Отмечается, что Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Ранее его обнаруживали в полусознательном состоянии 23 июля. Неизвестно предпринимала ли охрана дополнительные меры, чтобы избежать повторного инцидента, - сообщает телекомпания "ABC".