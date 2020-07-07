В Сербии вводят комендантский час из-за коронавируса
7 июля 2020, 19:51[ «Аргументы Недели» ]
Власти Сербии решили вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с COVID-19, заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.
Комендантский час вводится с пятницы по понедельник. Также теперь запрещено собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице.
Как сообщил глава государства, в Белграде больницы практически заполнены.
Сербское Министерство здравоохранения информировало, что за сутки скончались 13 больных коронавирусом, это максимальное число за все время пандемии. Тем самым количество жертв достигло 330 человек, общее число заразившихся - 16 719 человек.
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