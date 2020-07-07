Британский премьер отказался извиняться перед минздравом за стариков

Аргументы Недели → В мире 13+

7 июля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Independent

Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон не стал приносить извинения министерству здравоохранения. О причинах рассказал The Independent.

Извинений от Джонсона требовали после реакции самого минздрава на слова британского премьера. Тот обвинил дома престарелых в несоблюдении антикоронавирусных правил. Это показалось оскорбительным.

«Дома престарелых по всей стране имели дело с необычайным количеством различных указаний, которые поступали от правительства почти ежедневно», — заявил исполнительный директор Национального форума по уходу Вик Рейнер: «Поэтому предположение о том, что они не следовали установленным процедурам, совершенно неуместно и, откровенно говоря, чрезвычайно оскорбительно».

От Джонсона потребовали извинений. Но он отказался это делать. В свое время сам премьер-министр Великобритании переболел коронавирусом. Из-за этого у него начало ухудшаться зрение. Рассказывая о заочной перепалке минздрава с главой правительства Великобритании, об этом не упомянули.