Премьер Великобритании Борис Джонсон связал коронавирус с ухудшением зрения

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26 мая 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Очки. Фото: pixabay.com

Британский премьер-министр после перенесенной коронавирусной инфекции заметил, как у него начало ухудшаться зрение. Он предположил, что это может быть взаимосвязано.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия... Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», - рассказал Джонсон.

О том, что у премьер-министра Великобритании был диагностирован коронавирус COVID-19, стало известно 27 марта. При этом полное выздоровление политика наступило спустя месяц – 26 апреля.

Ранее Джонсон заявил, что проблемы в отношениях Великобритании и России остаются.