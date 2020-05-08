Джонсон заявил, что проблемы в отношениях Великобритании и России остаются

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого британский лидер заявил, что в отношениях стран остаются проблемы.
Главы России и Великобритании обсудили пути развития отношений между двумя странами. «Премьер-министр ясно дал понять, что мы должны поддерживать диалог, но что препятствия для дальнейшего прогресса сохраняются», - сказано в сообщении официального представителя канцелярии британского премьера.
Кроме того, Путин и Джонсон признали необходимость совместной работы в борьбе с коронавирусной инфекцией.