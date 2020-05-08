Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога между РФ и Великобританией

В пятницу стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога в сфере двусторонних отношений.

Согласно последней информации, предоставленной пресс-службой Кремля днем 8 мая, Путин и Джонсон провели телефонный разговор.

Обе стороны в рамках беседы подчеркнули, что готовы взаимодействовать по вопросам, которые стоят на повестке дня отношения Российской Федерации и Великобритании, в также в решении наиболее актуальных проблем международного характера.