Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога между РФ и Великобританией

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога между РФ и Великобританией
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
В пятницу стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога в сфере двусторонних отношений.
 
Согласно последней информации, предоставленной пресс-службой Кремля днем 8 мая, Путин и Джонсон провели телефонный разговор.
 
Обе стороны в рамках беседы подчеркнули, что готовы взаимодействовать по вопросам, которые стоят на повестке дня отношения Российской Федерации и Великобритании, в также в решении наиболее актуальных проблем международного характера.
ЕТ

Общество

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона человек. Выплаты произведены участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью