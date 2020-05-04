Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь, когда он заразился коронавирусом

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4 мая 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, которые спасли ему жизнь, когда он заразился коронавирусом. Об этом объявила в Инстаграме невеста премьер-министра Кэрри Симондс.

«Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра. Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь», - сообщила Симондс своим подписчикам.