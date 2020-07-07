Ученых насторожила активность супервулкана, способного уничтожить США
7 июля 2020, 17:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Исследователи сообщили об активности в североамериканском заповеднике Йеллоустон в Соединенных Штатах, за последний месяц там произошло 102 подземных толчка. В случае извержения Йеллоустоунский супервулкан способен уничтожить США.
«Но без паники, это может случиться завтра, а может произойти через сотни тысяч лет. Облако, которое образуется после извержения, может накрыть территорию примерно на тысячу миль вокруг», - считает физик Митио Каку.
При этом Майк Поланд, возглавляющий Вулканическую обсерваторию Йеллоустон, считает, что бояться извержения не следует. По его словам, такое количество подземных толчков для Йеллоустоунского супервулкана является нормой.
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