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Ученых насторожила активность супервулкана, способного уничтожить США

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Ученых насторожила активность супервулкана, способного уничтожить США
Йеллоустоун. Фото: pixabay.com

Исследователи сообщили об активности в североамериканском заповеднике Йеллоустон в Соединенных Штатах, за последний месяц там произошло 102 подземных толчка. В случае извержения Йеллоустоунский супервулкан способен уничтожить США.

«Но без паники, это может случиться завтра, а может произойти через сотни тысяч лет. Облако, которое образуется после извержения, может накрыть территорию примерно на тысячу миль вокруг», - считает физик Митио Каку.

При этом Майк Поланд, возглавляющий Вулканическую обсерваторию Йеллоустон, считает, что бояться извержения не следует. По его словам, такое количество подземных толчков для Йеллоустоунского супервулкана является нормой.

АБ

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