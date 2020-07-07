В Казахстане табачные изделия можно будет приобрести только с 21 года

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7 июля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», который повышает возрастной ценз для продажи табачных изделий.

Ранее документ был одобрен парламентом страны. Он, в частности, предусматривает увеличение возрастного ценза для продажи табачных изделий с 18 до 21 года по аналогии с продажей алкогольной продукции.

Кроме того, этот же закон уточняет, что граждане вправе согласиться на лечение и другие медицинские вмешательства, в том числе профилактические прививки, или отказаться от них.