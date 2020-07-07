Зарубежные ученые спрогнозировали срок появления нового коронавируса

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7 июля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Hu Huhu / globallookpress.com

В течение ближайшего десятилетия появится новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку. С соответствующим прогнозом выступила группа ученых из Сингапура, говорится в материале, размещенном на страницах местных СМИ.

Издание The Straits Times процитировало профессора Ван Линьфа, возглавляющего программу по изучению новых инфекционных недугов. Специалист выразил уверенность в том, что избежать столкновения с новым коронавирусом не удастся. При этом Ван Линьф затруднился сказать, насколько серьезной будет вспышка данной болезни.

Ранее во вторник сообщалось, что исследователи перечислили симптомы COVID-19, которые проявляются в ротовой полости.