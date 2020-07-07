В Польше коронавирусом больше всего заражаются шахтеры

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7 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

где-то рядом с польской шахтой в Силезии на фото Globallookpress.com/ Klatka Grzegorz

Одна пятая часть всех заразившихся в Польше были шахтерами. Из-за этого поляки могут остаться без электричества. Зависимость этих событий выглядит странной, но в Британии сумели ее объяснить.

Польская энергетика действительно находится под угрозой. Польша — одна из немногих стран, в которых электроэнергетика работает на угле.

Угроза возникла после того, как начали закрываться шахты. Государственные прекратили работу в течение трех недель. Частные компании продолжают работу, но только некоторые из них.

«Шахты, в основном расположенные в Южной Силезии, были парализованы кризисом», — сообщила британская пресса.

Шахтеры вынуждены оставаться дома из-за большого риска заразиться. По последним данным в Польше заразились 36 412 человек. Больше шести с половиной тысяч из них были шахтерами. Это слишком большой показатель. Особенно с учетом того, что в Польше проживает 37,8 миллионов человек.

Высокий риск заразиться в польских шахтах возникает из-за того, что работа там не предполагает нахождение в медицинских масках и перчатках.

Тем временем, пандемия в мире усиливается. Коронавирусом заразились уже почти, 11,8 миллионов человек.