В Польше коронавирусом больше всего заражаются шахтеры

Одна пятая часть всех заразившихся в Польше были шахтерами. Из-за этого поляки могут остаться без электричества. Зависимость этих событий выглядит странной, но в Британии сумели ее объяснить.
Польская энергетика действительно находится под угрозой. Польша — одна из немногих стран, в которых электроэнергетика работает на угле.
Угроза возникла после того, как начали закрываться шахты. Государственные прекратили работу в течение трех недель. Частные компании продолжают работу, но только некоторые из них.
«Шахты, в основном расположенные в Южной Силезии, были парализованы кризисом», — сообщила британская пресса.
Шахтеры вынуждены оставаться дома из-за большого риска заразиться. По последним данным в Польше заразились 36 412 человек. Больше шести с половиной тысяч из них были шахтерами. Это слишком большой показатель. Особенно с учетом того, что в Польше проживает 37,8 миллионов человек.
Высокий риск заразиться в польских шахтах возникает из-за того, что работа там не предполагает нахождение в медицинских масках и перчатках.
Тем временем, пандемия в мире усиливается. Коронавирусом заразились уже почти, 11,8 миллионов человек.