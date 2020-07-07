Политолог назвал помеху для признания Россией независимости республик Донбасса

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7 июля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политолог Михаил Жарихин рассказал, что мешает Российской Федерации признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Как отметил Жарихин, ставший собеседником «Московского комсомольца», если РФ в ответ на отказ Киева от выполнения минских договоренностей тоже объявит себя свободной от них, Запад получит повод для продления санкций в отношении страны или введения новых ограничительных мер.

Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, которые подписала Россия, были заключены в 2015 году. Документ предполагает возвращение территорий ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии.

Ранее сообщалось, что Игорь Касатонов, бывший командующий Черноморским флотом РФ, назвал вероятность войны с Украиной.