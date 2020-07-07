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Политолог назвал помеху для признания Россией независимости республик Донбасса

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Политолог назвал помеху для признания Россией независимости республик Донбасса
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политолог Михаил Жарихин рассказал, что мешает Российской Федерации признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Как отметил Жарихин, ставший собеседником «Московского комсомольца», если РФ в ответ на отказ Киева от выполнения минских договоренностей тоже объявит себя свободной от них, Запад получит повод для продления санкций в отношении страны или введения новых ограничительных мер.

Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, которые подписала Россия, были заключены в 2015 году. Документ предполагает возвращение территорий ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии.

Ранее сообщалось, что Игорь Касатонов, бывший командующий Черноморским флотом РФ, назвал вероятность войны с Украиной.

ДЦ

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

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В Кремле отреагировали на задержание советника Рогозина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о задержании Федеральной службой безопасности советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в работе на спецслужбе НАТО и передаче секретных материалов. «Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам … ится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», - пояснил он. Песков отметил, что Сафронов ранее освещал работу правительства и работа в президентском пуле. По его словам, Кремлю известны материалы, которыми занимался, задержанный. Он добавил, что в последние месяцы советник Рогозина перестал заниматься журналистикой и «перешел на другую работу». «… к сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, свою работу они выполняют очень качественно», - высказал Песков, отметив, что Сафронов имеет право защищаться, а «особый контроль» в данном случае не требуется.