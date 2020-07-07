В Конгрессе США предлагают запретить выделение бюджетных средств на ядерные испытания
7 июля 2020, 11:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Демократы в Палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает использование бюджетных средств для проведения новых ядерных испытаний на территории страны.
Конгрессмен от штата Невада Дина Тайтус, которая является одним из авторов данной инициативы, уточнила, что законопроект о расходах в сфере энергетики на будущий год, не позволит администрации президента США Дональда Трампа направлять бюджетные средства на проведение ядерных испытаний или же на подготовку к ним.
Напомним, в мае журналисты сообщили, что американские власти в настоящий момент обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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