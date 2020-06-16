Почему отказ от ядерного оружия не возможен

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16 июня 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Эксперты отмечают, что Северная Корея, Китай, Индия и Пакистан увеличивают свои ядерные арсеналы, тогда как обладатели самых крупных запасов атомного оружия (более 90% от мировых запасов) США и Россия их сокращают. Об этом размещена информация в докладе, опубликованном Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI в мире всего насчитывается 13400 ядерных боеголовок (БГ). Из этого числа 3720 БГ находится в состоянии готовности к боевому применению. По странам арсенал ядерного оружия (ЯО) распределяется следующим образом: у России – 6375, США – 5800, КНР – 320, у Франции - 290, у Великобритании - 215, в Пакистане – 190, В Индии – 150, в Израиле – 90, в Северной Корее – от 30 до 40. Эксперты SIPRI полагают, что в начале 2020 года арсеналы Китая насчитывали на 30 боеголовок больше, чем к январю 2019 года, а у Северной Кореи запасы за последнее время увеличились на 20 БГ.

Стоит пояснить, что оценка содержимого ядерных арсеналов КНР и КНДР весьма приблизительная, поскольку Пекин и Пхеньян не любят делиться с кем бы то ни было своими военными секретами. Так некоторые военные эксперты еще в 2018 году считали, что ядерный арсенал КНДР может насчитывать от 60 до 80 боеголовок.

«Китай находится в середине значительной модернизации своего ядерного арсенала. Впервые он создает так называемую ядерную триаду, состоящую из новых ракет наземного и морского базирования, а также авиации, способной нести ядерное оружие», – говорится в докладе аналитического центра SIPRI. «Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе как центральному элементу своей стратегии национальной безопасности», – написано в том же документе. По данным института, за тот же период США сократили число ядерных БГ с 6185 до 5800, а Россия - с 6500 до 6375. Таким образом мировой запас ядерных боеголовок уменьшился на 465 единиц.

«Сокращение мирового арсенала ядерного оружия в 2019 году в значительной степени было связано с демонтажем списываемого ядерного оружия Россией и США, на чью долю в совокупности до сих пор приходится более 90 процентов мировых запасов ядерного оружия», - отмечают специалисты SIPRI. Но, они также подчеркивают, что США, и Россия проводят «обширные и дорогие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракет и авиационных систем доставки, а также объектов по производству ядерного оружия».

Эксперты также сообщают, что Пакистан значительно пополнил свои ядерные арсеналы на предыдущий год. Сейчас они оцениваются в 190 боеголовок, а в 2019 году их число составляло от 150 до 160. Индия в начале 2019 года имела 130 - 140 ядерных БГ, к январю 2020 года арсенал Нью-Дели увеличился до 150 боеголовок.

Вышеизложенное во многом объясняет затруднения связанные с продлеванием Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений – СНВ 3.