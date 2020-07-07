Американский эсминец Porter покидает Черное море

7 июля 2020, 09:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Американский ракетный эсминец Porter во вторник, 7 июля, начал переход из Черного моря в Средиземное. Соответствующую информацию сегодня утром предоставила пресс-служба 6-го флота ВМС США.
Подчеркивается, что эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США после проведения операций по укреплению безопасности начал поход на юг из Черного моря в Средиземное.
Корабль, о котором идет речь, зашел в Черное море 17 июня с целью проведения маневров для укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО. Силы российского Южного военного округа с того дня осуществляли слежение за американским судном. Известно, что эсминец участвовал в двух совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции, а также зашел в Батуми.
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