Жительница Австралии умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка
7 июля 2020, 07:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Herald Sun
Пожилая жительница австралийского города Мельбурн скончалась после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Родственники сообщили, что 80-летняя женщина была найдена без сознания в кровати с питомцем.
Впоследствии медики выявили в организме австралийки бактерию pasteurella multocida, вызывающую бактериальный менингит. Пенсионерка девять дней находилась в коме, после чего ее отключили от системы жизнеобеспечения.
Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон подчеркнула, что хозяева ни в коем случае не должны разрешать кошкам зализывать открытые раны. Более того, те, у кого имеются нарушения в работе иммунной системы, должны избегать этих животных.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.