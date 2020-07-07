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Жительница Австралии умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка

, 07:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Herald Sun

Жительница Австралии умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка
кошка, pixabay.com

Пожилая жительница австралийского города Мельбурн скончалась после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Родственники сообщили, что 80-летняя женщина была найдена без сознания в кровати с питомцем.

Впоследствии медики выявили в организме австралийки бактерию pasteurella multocida, вызывающую бактериальный менингит. Пенсионерка девять дней находилась в коме, после чего ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон подчеркнула, что хозяева ни в коем случае не должны разрешать кошкам зализывать открытые раны. Более того, те, у кого имеются нарушения в работе иммунной системы, должны избегать этих животных.

ЕТ

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