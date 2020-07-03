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В Англии умер самый старый кот в мире

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

В Англии умер самый старый кот в мире
мейн-кун, pixabay.com

В пятницу, 3 июля, стало известно, что в Англии умер самый старый кот в мире. Согласно последней информации, речь идет о мейн-куне по кличке Раббл (на русский это слово можно перевести как Щебенка).

Коту был 31 год. Хозяйка животного Мишель Херитедж сообщила, что котенка ей подарили на 20-летие. С этого момента женщина никогда не расставалась с питомцем. По словам британки, ее любимец никогда не болел, лишь сильно похудел к концу жизни.

Отметим, что Раббл не удалось побить рекорд кошки из Техаса по кличке Крим Пафф (в переводе на русский Профитроли). Она родилась в 1967 году и умерла в 2005, прожив 38 лет.

ЕТ

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