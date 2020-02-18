Как долго нужно гладить кошку, чтобы избавиться от стресса?

//Общество 13+

18 февраля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Пушистые любимцы в доме радуют своих хозяев и приносят чувство спокойствия. Ученые из Вашингтона провели эксперимент и выяснили, сколько нужно гладить кошку, чтобы забыть про стресс.

Для проведения эксперимента добровольцев разделили на 4 группы: одни гладили пушистых котеек, другие за этим наблюдали, а третьи любовались животными на фотографиях. Четвертая группа оказалась в изолированном помещении, где о хвостатых любимцах не упоминалось. Спустя 20 минут исследователи определили, что у людей, которым разрешили гладить кошек, заметно снизился уровень кортизола, который также известен как гормон стресса. Схожий эффект продемонстрировали и участники второй группы.