Лукашенко заявил о реальности разрушения системы контроля над вооружениями
6 июля 2020, 21:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями сегодня стала реальностью. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, «что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война».
Лукашенко отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты, но «приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет».
«Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет», – сказал Лукашенко.
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