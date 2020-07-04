Лукашенко отметил важность прочных отношений с США для Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках поздравления американского коллеги Дональда Трампа с Днем независимости США отметил важность для Минска выстраивание прочных отношений с Вашингтоном.

В США 4 июля отмечают День независимости. В Белоруссии аналогичный праздник отмечался накануне. Лукашенко поздравил Трампа и выразил надежду на укрепление сотрудничества Минска и Вашингтона, в частности, в сфере экономики. По словам белорусского лидера, строительство прочных и конструктивных отношений с Соединенными Штатами на базе общих ценностей и приоритетов является одной из главных целей внешней политики республики.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне поспособствует эффективной реализации совместных проектов. Он также пожелал Дональду Трампу здоровья и успешного проведения в этом году выборов президента США.