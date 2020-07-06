С чем было связано «исчезновение» Ким Чен Ына весной нынешнего года

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6 июля 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

«Исчезновение» Ким Чен Ына весной нынешнего года, безусловно, объяснялось тем, что он скрывался в одной из своих резиденций от эпидемии китайского вируса.

Никаких сердечных приступов и, тем более, перехода в вегетативное состояние с ним не случилось. В ходе «исчезновения» Ким Чен Ын продемонстрировал, что именно его семья сохраняет полный контроль над ситуацией в стране, поскольку фактическим и.о. лидера страны стала его младшая сестра Ким Ё Чжон (ей 31 год).

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