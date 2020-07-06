Немецкие журналисты подсчитали доходы от американских солдат

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6 июля 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

фото: Globallookpress.com/ Sgt. 1st Class Jason Hull

В Германии журналисты попытались найти выгоду от присутствия американских солдат. Но прочитали лекцию по философии, ни на чем не обоснованной.

Публикация появилась в немецкой die Zeit. Автором стала одна из редакторов издания. Она назвала статью «Как мы выигрываем от американских солдат». А потом пустилась в экономические расчеты.

«За последние десять лет федеральное правительство заплатило почти миллиард евро за дислокацию американских войск», — заявила редактор: «Эта цифра вытекает из ответа Минфина на запрос левых. Однако США платят за свои войска в этой стране во много раз больше того, что тратит Германия. По оценкам Министерства обороны США, даже в 55 раз больше. И действительно, отдельные немецкие районы очень выигрывают от американских войск. В Рейнланд-Пфальце более половины американских солдат дислоцированы в Германии и считаются важным экономическим фактором».

Публикация стала запоздалой реакцией на намерения Дональда Трампа вывести часть контингента Пентагона из Германии. Там размещались 35 тысяч американских солдат. Президент США потребовал от официального Берлина больших расходов, а потом объявил о решении вывести 9,5 тысяч солдат из Германии.

Чем именно руководствовалась редактор die Zeit не особо понятно. Текст больше похож на философию без реальной экономики. Формулировка выигрыша «отдельных немецких регионов» ничего не говорит о других регионах.

Все это очень похоже на уловку публициста. Немцы умеют хорошо считать. Правительство Германии уже давно подсчитало расходы и доходы. Заявления Пентагона о том, что он тратит в 55 раз больше на свои собственные войска ничего не значат. Военные расходы в США засекречены. И американские генералы могут сказать, хоть про превышение своих расходов в 100 раз. Все равно никто не поверит.

Американцы тоже умеют считать деньги. Они не будут платить за других. Лозунги США больше похожи на попытку сесть на шею Германии, и начать получать в 55 раз больше, чем они потратили. Это обычная жадность.

Да собственно, американские войска Германии и не нужны. Это сильная страна, которая способна сама себя защитить. Пентагон там больше защищает интересы США. А Трамп пытается заставить Германию еще и платить за защиту интересов Соединенных Штатов Америки.