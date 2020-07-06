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Грузия готова бесплатно зачислить в вузы абитуриентов из Абхазии и Южной Осетии

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Грузия готова бесплатно зачислить в вузы абитуриентов из Абхазии и Южной Осетии
Тбилиси. Фото: Pixabay

Минобразования Грузии на фоне стартовавших экзаменов сделало заявление, согласно которому «лица, проживающие на оккупированных территориях Грузии, которые не смогут зарегистрироваться на единые национальные экзамены, имеют возможность, согласно утвержденным указом министра правилам, быть зачисленными в высшую образовательную программу и получить максимальный объем государственного гранта.

В грузинском Минобре подчеркнули, что «на фоне пандемии появилось очень много правил».

В Грузии стартовали единые национальные экзамены для поступления в вузы, абитуриенты сдают экзамен по грузинскому языку и литературе в 24 экзаменационных центрах в масштабах всей страны.

ДВа
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