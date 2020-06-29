Парламент Грузии утвердил поправки в избирательную систему
29 июня 2020, 15:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Парламент Грузии, несмотря на бойкот радикальной оппозиции и акций протеста, утвердил в окончательном третьем чтении конституционные поправки в избирательную систему страны.
Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что утверждение поправок является еще одним важным шагом на пути к демократическому развитию Грузии, а также выполнению взятых на себя обязательств по демократизации страны.
Согласно изменениям, на выборах в парламент 2020 года будут избраны 120 депутатов по пропорциональной избирательной системе и 30 – по мажоритарной.
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