В Оксфорде усомнились в китайском происхождении COVID-19

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6 июля 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: telegraph

фото: pixabay.com

Доктор Том Джефферсон из Оксфорда подверг сомнению китайский паспорт коронавируса. Он объяснил британцам, как могла появиться пандемия.

COVID-19 был на планете и до начала пандемии. Но раньше он спал. Это короткое резюме заявления профессора из Оксфорда.

«Коронавирус, возможно, дремал по всему миру и появился, когда условия окружающей среды были подходящими для его процветания, а не начинался в Китае», — заявил доктор Том Джефферсон.

Это заявление вызывает недоумение. Почему профессор из Оксфорда не сказал прямо, что в этом виноваты те же ученые, не очень понятно.

Условия окружающей среды могли измениться только под воздействием внешних сил, которые повлияли на нее. Это выбросы в окружающую среду. А над этими допусками работают те же самые ученые.

Кроме того, благоприятным условием для коронавируса мог быть ослабленный иммунитет. Человек мог лишиться механизма для защиты от COVID-19. Это не разовый случай, а системная пандемия.

Иммунитет мог ослабнуть у всех людей на планете. Бытовая логика подсказывает, что это из-за качества питания. Производители продуктов питания намешивают в свой товар всевозможную дрянь, которая удешевляет производство. В разработке нормы этих добавок принимают участие те же самые ученые.

Теперь пандемия бушует по всей планете. А ученые, вот, пытаются свалить свою вину на окружающую среду.