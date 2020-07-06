В Южной Осетии не осталось ни одного заразившегося коронавирусной инфекцией

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6 июля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

ПЦР-лаборатория. Фото: сайт органов власти РА.

В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале нет ни одного пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом Covid-19.

Проведенные в ПЦР лаборатории в выходные 70 тестов показали отрицательный результат. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 236 человек.

Первые три случая заболевания коронавирусом были выявлены в республике 5 мая, всего было зафиксировано 85 случаев коронавируса. Последнего пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции, выписали в минувшие выходные.