Трамп предложил ввести федералов в Чикаго и Нью-Йорк

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6 июля 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: твиттер Трампа

бойцы нацгвардии США на фото Globallookpress.com/ Jeremy Hogan

Разгул преступности в Чикаго принял угрожающий характер. В одной из перестрелок погибла 7-летняя девочка. Это шокировало даже Дональда Трампа.

В нынешнюю субботу в Чикаго погибли двое детей. В этот день в городе были убиты полтора десятка человек. Среди них - семилетняя девочка и 14-летний подросток. Еще 77 человек были ранены.

Чикаго в Соединенных Штатах считается одним из опаснейших городов. Там отмечают разгул преступности. Особенно ситуация усугубляется на выходных. Ситуация объясняется большим количеством оружия, которое незаконно находится на руках у людей.

«Они не только незаконные владельцы оружия, но и стреляют друг в друга», — объясняет происходящее пастор чикагской церкви Кори Брукс: «Они сеют хаос в нашей общине, они причиняют много разрушений, и, к сожалению, в результате их разрушения расстреливают детей. Невинных прохожих расстреливают».

По словам священника, жители Чикаго боятся выходить на улицу. Они напуганы, и бывают счастливы, когда на выходных никто не стреляет.

Помимо Чикаго в связи с всплеском насилия в криминальную сводку минувших выходных попал также Нью-Йорк.

«Число преступлений в Чикаго и Нью-Йорке значительно возросло», — заявил Дональд Трамп: «Федеральное правительство готово, желает и способно помочь, если его попросят».

По словам пастора Брукса, город уже готов к тому, чтобы обратиться за помощью к Вашингтону: «Если мы привлечем федералов, военных или кого-то еще, чтобы помочь нам избавиться от этого насилия, я полностью за это, чего бы это ни стоило»

В последнее время Соединенные Штаты утонули в массовых митингах. Они усугубили криминогенную обстановку в стране, которая живет в предвкушении гражданской войны.