В США за минувшие сутки выявили более 49 тысяч новых случаев заражения COVID-19

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6 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В США за минувшие сутки выявлено более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Известно: за последние 24 часа в регионе зафиксировали 49 199 зараженных, скончался еще 271 пациент с COVID-19.

Всего с начала пандемии в США выявлено 2 888 730 инфицированных коронавирусной инфекцией, выздоровели 906 763 человека, умерли 129 947.

Ранее сообщалось: международный статус флага российских судов будет понижен.