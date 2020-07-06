В США за минувшие сутки выявили более 49 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В США за минувшие сутки выявлено более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Известно: за последние 24 часа в регионе зафиксировали 49 199 зараженных, скончался еще 271 пациент с COVID-19.
Всего с начала пандемии в США выявлено 2 888 730 инфицированных коронавирусной инфекцией, выздоровели 906 763 человека, умерли 129 947.
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