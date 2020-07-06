Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США за минувшие сутки выявили более 49 тысяч новых случаев заражения COVID-19

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В США за минувшие сутки выявили более 49 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Маска. Фото: pixabay.com

В США за минувшие сутки выявлено более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Известно: за последние 24 часа в регионе зафиксировали 49 199 зараженных, скончался еще 271 пациент с COVID-19.

Всего с начала пандемии в США выявлено 2 888 730 инфицированных коронавирусной инфекцией, выздоровели 906 763 человека, умерли 129 947.

Ранее сообщалось: международный статус флага российских судов будет понижен.

ЕЧ

Общество

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью