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Международный статус флага российских судов будет понижен

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Международный статус флага российских судов будет понижен

Заместитель руководителя Росморречфлота Денис Ушаков сообщил о возможном понижении международного статуса российского флага. Морские суда, ходящие под ним, будут внесены в «серую» зону. Для наших кораблей это будет создавать различные сложности при пользовании иностранными портами, дополнительным контролем.

Статус флага зависит от выявленных нарушений при проверке судов в портах. Он является оценкой возможностей государства по обеспечению сертификации судов и соответствию правил судоходства. На сегодняшний день они регламентируются Парижским, Токийским и Черноморским меморандумами. По ним российские суда относятся к «белой» зоне. Но в ближайшее время Парижский меморандум будет пересмотрен. Расчёт статуса будет проходить по новым стандартам. Вместо зон определят уровень эффективности: высокий, средний, низкий. По новым правилам флаг России может попасть в среднее положение. К нему относятся государства, суда которых не в полной мере соответствуют международным стандартам. К тому же средний возраст многих российских кораблей превышает 20 лет.

Денис Ушаков добавил: «Изменения в международные правила могут быть приняты только через несколько лет. За этот период техническое обслуживание судов можно значительно улучшить, повысив тем самым состояние российского флота».

ПВ

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