В Кремле заявили, что Россия не ставила ультиматумов Украине

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6 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Кремле заявили, что продвинуться на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось не по вине российской стороны. Подчеркивается, что РФ не ставила никаких ультиматумов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что действительно состоялись контакты на уровне советников глав государств нормандской четверки и опроверг прозвучавшие в СМИ заявления о том, что Москва якобы потребовала, чтобы Киев до 6 июля представил проект изменений украинской конституции в минской контактной группе.

В Кремле уточнили, что никаких ультиматумов никто не ставил, однако очевидным является тот факт, что эта работа давно должна была быть проделана, а Украине следовало выполнить взятые ранее на себя обязательства.