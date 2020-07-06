Замгенсека ООН: пандемия COVID-19 выявила неготовность стран противостоять биотерроризму

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6 июля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг ООН, Marc Engelhardt/imago stock&people

Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков заявил, что пандемия коронавируса показала, что страны не готовы противостоять биотерроризму.

Воронков подчеркнул, что эпидемия выявила уязвимость государств в сфере борьбы с биологическими угрозами.

Заместитель генсека Организации Объединенных Наций также добавил, что особенную тревогу вызывает тот факт, что с момента начала пандемии COVID-19 некоторые экстремистские группы открыто призывают к созданию оружия с использованием коронавирусной инфекции.