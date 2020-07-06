Замгенсека ООН: пандемия COVID-19 выявила неготовность стран противостоять биотерроризму
6 июля 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков заявил, что пандемия коронавируса показала, что страны не готовы противостоять биотерроризму.
Воронков подчеркнул, что эпидемия выявила уязвимость государств в сфере борьбы с биологическими угрозами.
Заместитель генсека Организации Объединенных Наций также добавил, что особенную тревогу вызывает тот факт, что с момента начала пандемии COVID-19 некоторые экстремистские группы открыто призывают к созданию оружия с использованием коронавирусной инфекции.
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