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Замгенсека ООН: пандемия COVID-19 выявила неготовность стран противостоять биотерроризму

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Замгенсека ООН: пандемия COVID-19 выявила неготовность стран противостоять биотерроризму
флаг ООН, Marc Engelhardt/imago stock&people

Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков заявил, что пандемия коронавируса показала, что страны не готовы противостоять биотерроризму.

Воронков подчеркнул, что эпидемия выявила уязвимость государств в сфере борьбы с биологическими угрозами. 

Заместитель генсека Организации Объединенных Наций также добавил, что особенную тревогу вызывает тот факт, что с момента начала пандемии COVID-19 некоторые экстремистские группы открыто призывают к созданию оружия с использованием коронавирусной инфекции.

ЕТ

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