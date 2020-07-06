В России выявили 6 611 новых случаев заражения COVID-19

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6 июля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 611 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны. У 1 907 инфицированных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

С начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации выявили 687 862 случая заражения в 85 регионах.

Ранее аналитики выяснили, какую зарплату граждане России хотели бы получать после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.