В России выявили 6 611 новых случаев заражения COVID-19
6 июля 2020, 10:37[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 611 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Новые случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны. У 1 907 инфицированных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
С начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации выявили 687 862 случая заражения в 85 регионах.
Ранее аналитики выяснили, какую зарплату граждане России хотели бы получать после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.