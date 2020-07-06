Политолог оценил шансы скорого вхождения Донбасса в состав России

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России. Фото: pixabay.com

Политолог Александр Асафов прокомментировал идею присоединения Донецкой и Луганской народных республик к составу Российской Федерации. Также он проанализировал, откуда могли взяться подобные мысли.

Асафов предположил, что разговоры о возможном присоединении республик Донбасса к России могли начаться после проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Политолог отметил, что после принятия поправок «появляется механизм присоединения территорий». Также эксперт выразил мнение, что важным фактором стало как желание жителей ДНР и ЛНР, так и слова Владимира Путина о подарках, которые несколько несправедливо получили республики после распада СССР, передает Радио Sputnik.

«Четкого механизма реализации, понятного, без ухудшения и без того непростых международных отношений, без нового витка кризиса в международных отношениях, я не вижу. Поэтому я думаю, что это вопрос весьма отдаленного того самого обозримого времени, но точно не в ближайшие 5-10 лет», - резюмировал Асафов.