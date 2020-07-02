Более 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции

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2 июля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Поправки к Конституции Российской Федерации поддержали свыше 2,8 млн жителей столицы. Соответствующую информацию озвучил сегодня Александр Асафов, официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Асафов добавил, что Мосгоризбирком уже признал результаты голосования легитимными.

Участки для голосования закрылись в столице накануне в восемь вечера.

Согласно заявлениям многочисленных экспертов и наблюдателей, голосование в Москве проходило в атмосфере максимальной открытости. На всех участках, работавших на территории города, было обеспечено присутствие обученных наблюдателей и тотальное видеонаблюдение.

Ранее в четверг Центральная избирательная комиссия РФ огласила результаты голосования после обработки всех бюллетеней. Из данных сведений следует, что конституционные поправки одобрили 77,92% участников голосования, против высказались 21,27%. Явка составила без малого 65%.

Общероссийское голосование проходило в период с 25 июня по 1 июля.