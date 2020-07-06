В Австралии в клубнике и хлебе из супермаркета вновь нашли иголки и кнопки

В Австралии в клубнике и хлебе из супермаркета вновь обнаружили посторонние предметы. Согласно последней информации полиции штата Южная Австралия, в продуктах питания были найдены иглы и кнопки.
С 27 июня по 1 июля в магазине сети Woolworths были зафиксированы три подобных инцидента. Отмечается также, что металлические иголки были также замечены в авокадо.
Полицейские полагают, что посторонние объекты были помещены в еду намеренно. Ранее уже сообщалось о том, что покупатели находили иглы и другие острые предметы в клубнике, купленной в крупном супермаркете.
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