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В Австралии в клубнике и хлебе из супермаркета вновь нашли иголки и кнопки

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Австралии в клубнике и хлебе из супермаркета вновь нашли иголки и кнопки
клубника, pixabay.com

В Австралии в клубнике и хлебе из супермаркета вновь обнаружили посторонние предметы. Согласно последней информации полиции штата Южная Австралия, в продуктах питания были найдены иглы и кнопки.

С 27 июня по 1 июля в магазине сети Woolworths были зафиксированы три подобных инцидента. Отмечается также, что металлические иголки были также замечены в авокадо.

Полицейские полагают, что посторонние объекты были помещены в еду намеренно. Ранее уже сообщалось о том, что покупатели находили иглы и другие острые предметы в клубнике, купленной в крупном супермаркете.

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