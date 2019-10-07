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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В фрукты в австралийских супермаркетах снова начали подбрасывать иглы

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

В фрукты в австралийских супермаркетах снова начали подбрасывать иглы
фото: pixabay.com

В Австралии проводится расследование по факту обнаружения новых игл в упаковках фруктов, которые продаются в супермаркетах страны. Предполагается, что за дело взялись новые злоумышленники.

Ранее полиция задержала нескольких нарушителей, однако случаи подкладывания острых предметов в клубнику и яблоки были вновь зафиксированы. Правоохранители призывают австралийцев быть внимательными при употреблении фруктов, передает "Свободная пресса".

К настоящему моменту иглы были найдены в плодах в одном из магазинов Мельбурна. Если преступник будет найден, а его вина доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ЕТ

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