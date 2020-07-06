Во время бури в США дерево упало на гараж, 19 пострадавших

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6 июля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

упавшее дерево, pixabay.com

В американским городе Пасадена во время бури дерево упало на гараж, в котором прятались от непогоды более 20 человек. Согласно последним данным, в результате случившегося пострадали 19 американцев.

После падения дерева на гараж в больницы были отправлены 17 взрослых и два ребенка. Один пострадавший находится в критическом состоянии, пять человек получили серьезные ранения, у остальных зафиксированы легкие травмы.

Установлено, что в тот день большая компания отмечала день рождения одного из детей. Когда началась сильная буря, присутствовавшие на празднике спрятались в гараже, на который от порыва ветра упало большое дерево.