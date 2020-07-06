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На стройке в Китае произошло обрушение башенного крана, пострадали пять человек

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

На стройке в Китае произошло обрушение башенного крана, пострадали пять человек
Кран. Фото: pixabay.com

На востоке Китая произошло обрушение башенного крана на строительной площадке. Об этом рассказало 6 июня агентство «Синьхуа».

Известно, что инцидент произошел накануне вечером в уезде Фэнтай города Хуайнань восточной провинции Аньхой. Пока о причинах ЧП информации не поступало. В результате трагедии пострадали 5 человек.

Ранее сообщалось: в Ростовской области упал вертолета Ми-2. Один человек погиб.

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