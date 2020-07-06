В Ростовской области упал вертолета Ми-2. Один человек погиб

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6 июля 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Прокуратура начала проверку после крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области. При аварии погиб бормеханик, у второго находившегося на борту — перелом ноги, ссадины и ушибы. Его отправили в больницу.

"В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Пока известно, что вертолет проводил обработку рисовых чеков компании «Энергия». По предварительным данным, у него отказал двигатель.