Трамп сообщил о снижении смертности из-за COVID-19 в США
6 июля 2020, 09:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что на территории страны наблюдается снижение смертности среди заразившихся коронавирусом нового типа, несмотря на растущее число случаев заболевания.
По словам Трампа, новые случаи заражения COVID-19 растут из-за массового тестирования, показатели смертности в свою очередь являются низкими и стабильными. Глава США подчеркнул, что "фальшивые новостные СМИ" должны информировать общественность об этом.
Напомним, в Штатах выявлено более 2,85 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 129,7 тыс. человек.
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