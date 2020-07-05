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Ученый предположил, что коронавирус был распространен по всему миру, но до 2020 года «спал»

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ученый предположил, что коронавирус был распространен по всему миру, но до 2020 года «спал»
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Британский ученый Том Джефферсон высказал идею, что коронавирус COVID-19 не появился в Китае в конце прошлого года, а находился в спящем состоянии по всему миру задолго до начала вспышки.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», - считает Джефферсон. Он добавил, что в таком случае важно понять, что же стало причиной активации вируса.

Ранее ученые из Испании заявили, что находили вирус COVID-19 в сточных водах в Барселоне еще до начала эпидемии коронавируса в Европе.

АБ

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